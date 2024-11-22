2 arkadaşını parkta bıçakladı

Düzenleme: Kaynak: İHA
2 arkadaşını parkta bıçakladı

Aksaray'da parkta arkadaşları ile önce tartışan sonra da kavga eden 1 kişi, 2 arkadaşını bıçaklayarak yaraladı.

Hamidiye Mahallesi 763 Sokak'ta bulunan parkta oturan B.B. (29) ve K.Ö. (39) isimli şahıslar, arkadaşları olan H.Ö. (35) isimli şahısla tartışmaya başladı. Nedeni bilinmeyen tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken kavga esnasında yanında taşıdığı bıçağı çeken H.Ö., 2 arkadaşını da bıçaklayarak yaraladı.

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Karın ve sırt kısımlarından aldıkları bıçak darbesiyle yaralanan 2 arkadaş kanlar içinde yere yığılırken olayı gerçekleştiren H.Ö. olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Çevredeki vatandaşların kavga seslerini duyması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi.

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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı 2 arkadaşı ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı.

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Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin inceleme başlattığı olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatılırken, polis kaçan şüphelinin peşine düştü.

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