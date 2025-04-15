2 ay sonrasına duruşma tarihi verilen Ümit Özdağ çileden çıktı

21 Ocak'tan bu yana Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, hakkında açılan davada ilk duruşma tarihinin 11 Haziran'a verilmesine tepki gösterdi.

Yaklaşık 3 aydır cezaevinde tutulduğunu hatırlatan Ümit Özdağ, "Bir siyasi parti genel başkanını 2 ay daha tek başına hücrede tutmak adalet değildir." dedi.

Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Özdağ, hakkında açılan davada ilk duruşma tarihinin 11 Haziran 2025 olarak belirlendi. Özdağ'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün 16. Asliye Ceza Mahkemesi ilk duruşma gününü 11 Haziran 2025 tarihine verdi. Önümüzdeki 2 ay tutukluluğum devam edecek. Bir siyasi parti genel başkanını 2,5 ay hapiste tuttuktan sonra bomboş bir iddianame ile önümüzdeki 2 ay daha tek başına hücrede tutmak adalet değildir. Şunu bir kez daha gördük: Ben Ümit Özdağ Öcalan için rehin tutuluyorum. Büyük Türk Milleti Ümit Özdağ senin evladındır ve ancak Allah'a ve sana emanettir."