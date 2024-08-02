2 bin bağ ot kül oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
2 bin bağ ot kül oldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde çıkan yangında 2 bin bağ ot küle döndü.

Olay, saat 21.30 sıralarında ilçenin Büyükçiftlik beldesine bağlı Ünlüce köyünde meydana geldi. Cevat Anuş'a ait olan ve köyün yakınlarına bırakılan bağ otları, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Yangının hızla yayıldığını gören köy sakinleri, durumu Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yoğun çalışmalar sonucu yangını kontrol altına aldı ve söndürdü. Yangın söndürüldükten sonra ekipler, soğutma işlemlerine başladı.

Ancak, Anuş ailesine ait 2 bin bağ ot tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Anuş ailesi, olay sonrası itfaiye ekiplerine verdikleri destek ve yardım için teşekkürlerini iletti.

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