Erkek arkadaşıyla kaldığı otelde ölü bulunmuştu! Son görüntüleri ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: İHA

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde erkek arkadaşıyla gittiği otel odasında ölü bulunan genç kızın fenalaştığı ve eczaneye gittiği görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde erkek arkadaşıyla gittiği otel odasında ölü bulunan genç kızın, arkadaşıyla odaya girdiği ve sonrasında eczaneye gittiği anların görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde genç kızın eczanede başını ellerinin arasına alarak fenalaştığı ve koltuğa oturduğu görülüyor.

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Olay, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy’de gerçekleşti. Akşam saatlerinde Gaye Akel isimli genç kız ile sevgilisi olduğu iddia edilen C.A. isimli kişi buluştu. Sultangazi’den beraber toplu taşıma kullanarak Arnavutköy’deki otele gelmek isteyen çift yol güzergahında şeker hastası olduğu öğrenilen Gaye Akel’in rahatsızlanmasıyla bir restoranda durakladıktan sonra Arnavutköy’de otele gelmişler ve aynı gece Gaye Akel yaşamını yitirmişti.

GENÇ KIZIN SON ANLARI KAMERALARA YANSIDI

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Olay günü yaşamanı yitiren Gaye Akel’in birliktelik yaşadığı sevgilisiyle birlikte otel odasına girdiği ve kısa bir süre sonra otelden çıkarak yakında bulunan bir eczaneye gittikleri, eczanede sıra beklerken genç kızın fenalaşarak kafasını iki avucunun arasına aldığı daha sonrasında bir koltukta oturduğu anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

ekran-goruntusu-2024-12-12-140606.png Genç kız kaydedilen bu görüntülerden birkaç saat sonra yaşamını yitirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sevgilisi C.A. Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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