2 bin yıllık gizem ortaya çıktı. Patlamadan kurtulan depreme yakalanmış

Kaynak: Haber Merkezi
2 bin yıllık gizem ortaya çıktı. Patlamadan kurtulan depreme yakalanmış

Antik çağın en büyük gizemlerinden biri olan Pompeii kentinin yanardağ patlaması ile yıkılması konusunda yapılan araştırmalar 2 bin yıllık gizemi ortaya çıkardı. Bilim insanları patlamadan kurtulanların depreme yakalandığını keşfetti.

İtalya’da bulunan antik kent Pompeii, M.S. 79 yılında Vezüv Yanardağı’nın patlaması sonrası tarihin en büyük volkanik felaketine sahne olmuştu. Yanardağın patlaması sonrası kent lav ve külle kaplanırken, binlerce insan hayatını kaybetmişti. Söz konusu patlamanın kentte ‘ahlaksızlığın’ artması sonrası bir ceza olarak gerçekleştiğine inan çok sayıda kişi bulunuyor.

Bilim insanları yaptıkları araştırmada çarpıcı bir keşfe imza attı. Buna göre Pompeii’de yanardağ patlamasından kurtulanların depreme yakalandığı ortaya çıktı.

KIRIKLARI OLAN İSKELETLER BULUNDU

Yanardağ patlamasından kısa bir süre sonra şehrin güçlü bir depremle sarsıldığına inanan araştırmacılar, patlamadan sağ kurtulanların depremde ölmüş olabileceklerini söyledi.

Araştırmacılar, kazılar sırasında buldukları kırık ve travmaları olan iki iskelet üzerinde yaptıkları incelemelerde, bu teorinin doğruluğunu destekleyen bulgular elde etti.

Her ikisi de 50'li yaşlarında olan iki erkek iskeletten birinin, büyük bir duvar parçasının çökmesi sonucu aniden ezilerek öldüğü, bir diğer iskeletin ise kendisini korumak için bulunduğu yerde yuvarlak bir ahşap nesne ile korunmaya çalıştığı belirtildi.

Pompei Arkeoloji Parkı Müdürü ve araştırmanın ortak yazarı Dr. Gabriel Zuchtriegel ise şunları söyledi:

"Pompei'nin yıkımına ilişkin yeni bakış açıları, bizi 2 bin yıl önce burada yaşayan insanların deneyimlerine çok yakınlaştırıyor. Yaptıkları seçimler ve araştırmamızın odak noktası olan olayların dinamikleri, şehrin varoluşunun son saatlerinde yaşamı ve ölümü belirledi"

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