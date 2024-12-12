Chelsea Astana'yı yenerek gruptan çıkmayı garantiledi

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Chelsea Astana'yı yenerek gruptan çıkmayı garantiledi

Chelsea, UEFA Konferans Ligi'nde Astana'ya karşı kazandığı rahat galibiyetle, gruptan çıkmayı garantiledi. Almatı'da -11°C'lik soğuk koşullarda oynanan maçta, genç oyuncular sahneye çıktı.

Chelsea, Kazakistan'a 3.600 mil mesafedeki Almatı'ya, zorlu koşullarda ancak güçlü bir kadro rotasyonu ile geldi. Teknik direktör Enzo Maresca'nın 10 oyuncu değişikliğiyle sahaya sürdüğü Chelsea, ilk yarıda bulduğu 3 golle rahat bir galibiyet aldı. Maçın 14. dakikasında, 18 yaşındaki eski Barcelona altyapı oyuncusu Marc Guiu, etkileyici bir solo koşu yaparak takımını öne geçirdi. Ardından Pedro Neto'nun asistinde Guiu'nun şutunu Aleksandr Marochkin kendi kalesine gönderdi ve Chelsea, ilk yarı sonunda 2-0'lık üstünlük sağladı.

İkinci yarının başlarında Renato Veiga'nın kafa golü, Chelsea'nin galibiyetini pekiştirdi. Astana'nın tek golü ise maçın sonlarına doğru Marin Tomasov'dan geldi. Tomasov, ceza sahası dışından harika bir vuruşla topu köşeye göndererek taraftarlarını coşturdu. Ancak bu gol, Chelsea'nin galibiyetini engelleyemedi.

Chelsea'nin, bu galibiyetle Konferans Ligi grup aşamasındaki 5. maçında 15 puana ulaşarak liderliğini sürdürdü. Maç sonrası Maresca, genç oyuncuların gösterdiği performanstan memnun kaldığını belirtti. Guiu ve diğer genç oyuncular, Chelsea'nin uzun Avrupa yolculuklarında önemli bir rol üstlenerek, takımın formunu devam ettirmesinde büyük katkı sağladılar.

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