2. el araç alacaklar dikkat! 5 Aralık'ta başlıyor

Anayasa Mahkemesi (AYM), Adana 4. Tüketici Mahkemesinin itiraz başvurusu üzerine, Karayolları Trafik Kanunu'nun "sigortacının sigorta sözleşmesini durumun kendisine tebliği tarihinden itibaren 15 gün içinde feshedebileceğine" ve "sigortanın fesih tarihinden 15 gün sonrasına kadar geçerli olduğuna" dair hükümlerini Anayasa'ya aykırı bulundu.

Anayasa Mahkemesi'nin İptal ettiği uygulama 5 Aralık'ta, yürürlüğe girerek uygulanacak. Böylece aracın satılmasını takip eden 15 gün içinde yapılan kazanın bedeli satışı yapan araç sahibinin üzerinden kalkacak.

Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararında satılmış ve devir işlemi yapılmış araçla yapılacak kazanın, 15 günlük koruma süresi nedeniyle, poliçenin eski sahibinin hasar kayıtlarına işlenmesinin ve eski araç sahibinin zarara uğratıldığına işaret etmişti.

Şimdiye kadar noterler, aracın kime ait olacağına bakmaksızın, geçerli poliçe sahibini kontrol ederek işlem yapmaktaydı. Bu uygulama, binlerce aracın, satın alındıktan sonraki 15 gün boyunca aracın yeni sahibinin poliçe sahibi olmaması nedeniyle, trafikte sigortasız seyretmesine neden oluyor, yaşanan kazalar eski sahiplerin mağdur olmasına neden oluyordu.

AYM'nin iptal kararının 5 Aralık'ta yürürlüğe girmesiyle birlikte araçları satın alanların trafiğe sigorta poliçesi olmaksızın dahil olmasının önüne geçilecek.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN DÜZENELEME YAPMASI BEKLENİYOR

Türkiye Sigorta Birliğinden (TSB) verdiği bilgilere göre 5 Aralık'ta yürürlüğe girecek AYM'nin iptal kararından doğacak boşluğun giderilmesi adına İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün düzenleme yapması bekleniyor.

Diğer yandan sigorta acentelerin, aracın satışının sonrasında eski poliçenin iptali dışında bir yükümlülükleri olmayacak.