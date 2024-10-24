2 ev yandı. Kablolar patladı

Düzenleme: Kaynak: İHA
2 ev yandı. Kablolar patladı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, bitişik nizamdaki iki metruk evde çıkan yangın mahalle sakinlerine korkulu anlar yaşattı. Aydınlatma direklerine ait kabloların da tutuşması nedeniyle oluşan arklar adeta geceyi aydınlattı.

Ayvalık'ın Fethiye Mahallesi sınırları içerisindeki Fethiye Caddesi 9033 sokakta bulunan 12 ve 32 nolu boş binalarda yangın çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangında, alevler rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü.

İçinde kimsenin yaşamadığı bitişik nizamdaki her iki binadaki yangın nedeniyle, sokak aydınlatma direklerine ait kabloların da tutuşması nedeniyle oluşan arklar adeta geceyi aydınlattı.

aw314712-02.jpg

Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki 4 arasöz ve kalabalık bir ekiple yapılan yaklaşık 45 dakikalık müdahale ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının iki metruk bina ile bitişik durumda olan evlere sıçramasından endişeli olan mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı.

aw314712-01.jpg

Son Haberler
Bisiklet tutkunları 8. Veloturk Gran Fondo'da buluşuyor
Bisiklet tutkunları 8. Veloturk Gran Fondo'da buluşuyor
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü trafik dedektifleri yetiştiriyor
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü trafik dedektifleri yetiştiriyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi Köy Tiyatroları sanatı kırsala taşıyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi Köy Tiyatroları sanatı kırsala taşıyor
Ankara’daki hain terör saldırısına ünlü isimler lanet okudu!
Ankara’daki hain terör saldırısına ünlü isimler lanet okudu!
İlkokul öğrencileri bilim etkinliği yaptı
İlkokul öğrencileri bilim etkinliği yaptı