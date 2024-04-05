2 gün kala Galatasaray Süper Kupa kararını değiştirdi

Kaynak: Fanatik
2 gün kala Galatasaray Süper Kupa kararını değiştirdi
Şanlıurfa'da pazar günü oynanacak Süper kupa öncesi Galatasaray'da ilginç bir gelişme yaşandı.

Galatasaray, Süper Kupa'ya odaklanmış durumda ve Fenerbahçe'nin kararlarından etkilenmeden tam bir konsantrasyon içinde.

Teknik heyet, mücadeleyi sanki 90 dakika sürecekmiş gibi ciddiyetle ele alıyor.

Hatayspor maçını tek golle kazanıp Süper Kupa'ya yön veren Galatasaray'da, Şanlıurfa'daki maç öncesinde takım birlik ve beraberlik içinde.

Teknik direktör Okan Buruk ve ekibi, oyuncuları maçın tam süresi boyunca mücadele edecek şekilde hazırlıyorlar.

KARAR DEĞİŞTİ

Daha önce Süper Kupa için prim kararı almayan yönetimin fikrini değiştirdiği ortaya çıktı.

Fenerbahçe'nin aldığı kararlardan bağımsız olarak, Galatasaray yönetimi, oyunculara normal bir Süper Kupa finali gibi primlerini açıklamaya hazırlanıyor.

Eksiksiz bir kadro ile hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da, Okan Buruk antrenman öncesinde oyuncularla yaptığı toplantıda tam motivasyonun önemini vurguladı.

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