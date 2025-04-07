2 gün önce 4 kişi ölmüştü: Gişelerde aynı şekilde intihar gibi ölüm!

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

Kuzey Marmara Otoyolu Pendik Mecidiye Gişeleri'nde araç TIR'ın altına girdi. 2 gün önce de aynı şekilde kaza oldu ve 4 kişi hayatını kaybetmişti. Gişelerdeki üst üsteki ölümler dikkat çekti.

Kuzey Marmara Otoyolu Pendik Mecidiye Gişeleri'nde araç TIRın altına girdi. Kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Kuzey Marmara Otoyolu Pendik Mecidiye Gişeler'den geçiş sırasında bir araç, TIR'ın altına girdi. Kazada araçta bulunan bir kişi hayatını kaybetti.

İstanbul'da korkunç kaza! Otomobil TIR'ın altına girdi, 4 kişi hayatını kaybettiİstanbul'da korkunç kaza! Otomobil TIR'ın altına girdi, 4 kişi hayatını kaybetti

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Kaza, 5 Nisan saat 10.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Kurnaköy gişeleri Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gişelere hızla gelen otomobil, önündeki TIR'ın altına girdi. Kısa süre içinde aynı bölgede benzer şekilde iki ayrı ölümlü kazanın yaşanması dikkat çekti.

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Meydana gelen korkunç kazada, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk inceleme sonucunda otomobilde bulunan 3'ü kadın bir erkek olay yerinde hayatını kaybetti.

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