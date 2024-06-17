2 gün önce yanan fabrika yine yandı

Samsun'un Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi Merkez Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan bir plastik fabrikasında yangın çıktığı 112'ye ihbar edildi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Gece karanlığında vatandaşların uzaktan gördüğü yangının ihbar edilen plastik fabrikasında değil, daha önce de yanan ve çatısının çökmesi sonucu 9 itfaiye erinin yaralandığı bebek bezi fabrikasının içinde çıktığını tespit ettiler.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yoğun çalışma sonucu alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü. Söndürme çalışmaları sırasında bile fabrikadan yükselen dumanlar gecenin karanlığında bile kilometrelerce uzaktan bile görüldü.