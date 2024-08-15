2. hafta hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmalarda görev alacak hakemler şöyle:

Yarın:

21.00 Pendikspor-Kocaelispor: Ömer Faruk Turtay

17 Ağustos Cumartesi:

17.00 Ankara Keçiörengücü-Teksüt Bandırmaspor: Yiğit Arslan

19.15 Esenler Erokspor-Yeni Malatyaspor: Mehmet Ali Özer

19.15 Erzurumspor FK-MKE Ankaragücü: Ozan Ergün

21.45 Manisa FK-Sakaryaspor: Alpaslan Şen

18 Ağustos Pazar:

17.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Adanaspor: Burak Pakkan

19.15 Gençlerbirliği-Boluspor: Çağdaş Altay

19.15 Ahlatcı Çorum FK-Fatih Karagümrük: Gürcan Hasova

21.45 Şanlıurfaspor-Central Hospital Ümraniyespor: Furkan Aksuoğlu

19 Ağustos Pazartesi:

21.00 Amed Sportif Faaliyetler-Uğur Okulları İstanbulspor: Fatih Tokail