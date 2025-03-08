2 katlı ev yandı 1 kişi yaralandı

Kaynak: İHA

Bilecik'te 2 katlı bir evde çıkan yangında evde tek başına yaşanan 75 yaşındaki adamın vücudunda yanıklar oluştu.

Bilecik merkez Gazipaşa Mahallesi Dağıstanlı Sokak üzerinde 2 katlı bir binanın ikinci katından dumanları gören vatandaşlar durumu hemen 112'yi arayarak haber verdi.

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Yangına ilk olarak 112 Acil Servis ekipleri ulaşırken, evde tek başına yaşayan 75 yaşındaki Ali Doğan hemen dışarı çıkardı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, ev kullanılmaz hale geldi.

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Yangını söndürmek için müdahale ederken vücudunda yanıklar oluştu Ali Doğan, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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