2 katlı ev yandı 1 kişi yaralandı

Bilecik merkez Gazipaşa Mahallesi Dağıstanlı Sokak üzerinde 2 katlı bir binanın ikinci katından dumanları gören vatandaşlar durumu hemen 112'yi arayarak haber verdi.

Yangına ilk olarak 112 Acil Servis ekipleri ulaşırken, evde tek başına yaşayan 75 yaşındaki Ali Doğan hemen dışarı çıkardı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, ev kullanılmaz hale geldi.

Yangını söndürmek için müdahale ederken vücudunda yanıklar oluştu Ali Doğan, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.