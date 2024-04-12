2 katlı metruk evde yangın çıktı. Yangını söndürmek isteyen itfaiyeyi tehdit etti

Kocaeli’nin İzmit ilçesine bağlı Akçakoca Mahallesi Düz Sokak’ta 2 katlı metruk evde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Yangın, 2’nci katın tamamına sirayet ederken panikle dışarıya çıkan ve alev alev yanan evi gören vatandaşlar 112'ye ihbarda bulundu.

İhbarlar sonucunda adrese itfaiye, sağlık, polis ve SEDAŞ ekipleri geldi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma yaptı.

İTFAİYEYE KÜFÜR VE TEHDİT

Alkollü olduğu düşünülen bir kişi yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine zorluk çıkardı.

Polis ekiplerince sakinleştirilmeye çalışılan kişi itfaiye ve polis ekiplerine tehditler savurup, küfür etti ve mukavemet gösteren şahıs gözaltına alındı.

Tehditler savururken gerekli işlemler için polis ekiplerince karakola götürüldü. Yangın söndürülürken itfaiye ekipleri evde soğutma çalışması yaptı.