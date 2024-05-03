Bankada 2 müşteri arasında bıçaklı kavga çıktı. 1 yaralı

Alınan bilgilere göre, Çayırova ilçesinde Yenimahalle Fatih Caddesi'nde bulunan bir bankada henüz öğrenilemeyen bir sebeple O.Ö. ile R.K. arasında tartışma başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle O.Ö., R.K'yi bıçakladı. R.K. kanlar içinde yere yığılırken olayı gerçekleştiren saldıran ise kaçtı.

İhbar sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede içerisinde olay yerine gelen sağlık ekipleri, kolundan yaralanan R.K'ye ilk müdahalenin ardından ambulansa alarak hastaneye götürdü.

Polis saldırı sonrası kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.