2 kilometrelik bedava kuyruğu. Duyan koştu

Kayseri Kocasinan Belediyesi vatandaşlara domates fidesi dağıttı. Vatandaşlar bedava fide için kilometrelerce kuyruk oluşturdu.

Kuyruk sabahın erken saatlerinde oluşurken sonu görünmedi bile. Vatandaşlar fide alabilmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da etkinliğe katıldı.

Açıklamalar da yapan belediye başkanı vatandaşlara ürünleri sağlıklı günlerde tüketmeleri temennisinde de bulundu.

Belediye Başkanı domates fidelerini organik sebze meyve üretimini ve tüketimini yaygınlaştırmak amacıyla dağıttıklarını söyledi.

Vatandaşlar ise domates fidelerinin verimli ve bereketli olduğunu belirtti.

BEDAVA KUYRUKLARI

Öte yandan daha öncede ücretsiz ve indirimli ürünlerde vatandaşların uzun kuyruk oluşturduğu görüntüler ortaya çıkmıştı. Mağaza indirimlerinde, ucuz ekmek ve et kuyruklarında uzun kuyruklar zaman zaman ortaya çıkıyor.