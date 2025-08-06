2 kişi ölmüştü: Aile kavgasının nedeni tüyler ürpertti!

Düzenleme: Kaynak: DHA
2 kişi ölmüştü: Aile kavgasının nedeni tüyler ürpertti!

Sakarya'da iki aile arasında silahlı kavga çıkmıştı. 2 kişinin öldüğü tartışmanın nedeni tüyler ürpertti.

Sakarya Erenler ilçesi Ekinli Mahallesi'nde dün saat 22.30 sıralarında iki aile arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada Mustafa Keskin (50) ve Numan Kotan (45) hayatını kaybederken, Murat K. (40) ve Yusuf K. yaralandı. Şüpheliler İ.K. ve E.K. ise olay yerinden farklı araçlarla kaçtı.

2 kişi ölmüştü: Aile kavgasının nedeni tüyler ürpertti!

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri sokakta başlayan caddeye taşan kavgada, olay yerinde çok sayıda boş kovan ile suçta kullanılan bir silah ele geçirdi. Jandarma ekipleri, İ.K. ve E.K.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

2 kişi ölmüştü: Aile kavgasının nedeni tüyler ürpertti!​​​​​​​

E.K.'nin kız yeğenine laf atıldığı, bu nedenle E.K. ile Yusuf K. arasında iki gün önce tartışma yaşandığı ve Yusuf K.'nin babası Mustafa K.'nin de yaşanan tartışmanın ardından E.K. ile konuşmaya gittiği, tartışmanın büyüyerek silahlı kavgaya dönüştüğü ileri sürüldü.

2 kişi ölmüştü: Aile kavgasının nedeni tüyler ürpertti!​​​​​​​

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

2 kişi ölmüştü: Aile kavgasının nedeni tüyler ürpertti!

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