2 kişinin öldürüldüğü kan donduran silahlı kavga kamerada

İstanbul Esenyurt’ta bir iş yerinde meydana gelen ve 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavganın kan donduran görüntüleri ortaya çıktı.

KAYNAK: İHA
2 kişinin öldürüldüğü kan donduran silahlı kavga kamerada

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Esenyurt Güzelyurt Mahallesi’ndeki bir dükkanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, araçla iş yerinin önüne gelen 4 kişi, dükkan içerisinde bulunan Batuhan Bayındır (20), Yunus Emre Erzen (24) ve Yusuf Erzen (21) ile tartıştı. Tartışma sonucu çıkan silahlı kavgada Batuhan Bayındır ve Yunus Emre Erzen vurularak hayatını kaybederken, Yusuf Erzen ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili 1 kişinin ise gözaltına alındığı öğrenildi.

Öte yandan yaşanan silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde iş yerinde Batuhan Bayındır, Yunus Emre Erzen ve Yusuf Erzen bulunduğu sırada 4 kişinin geldiği ve tartışma yaşandığı görüldü. Yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle şüpheli şahısların silahlarını kullandığı kan donduran anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

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