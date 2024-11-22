2 kız ölümden 3 adımla kurtuldu

Faciaya neden olabilecek kaza 2000 Evler Mahallesi Şehit Musa Taşdemir Sokak'ta meydana geldi. O.K.'nın kullandığı 38 DM 360 plakalı otomobil ile seyir halinde iken, yan yoldan gelen ve H.İ.Ö.'nün kullandığı 68 AAG 854 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobillerden birisi kaldırıma çıkarak iş yerinin duvarına çarparak durabildi. O onda kaldırımda yürüyen iki genç kız da savrulan otomobilin altında kalmaktan 3 adımla kurtuldu.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüleri ile birlikte otomobillerde yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.