2. Lig takımı parasızlıktan maça yürüyerek gitti

Kaynak: İHA
2. Lig takımı parasızlıktan maça yürüyerek gitti
TFF 2. Lig'de ekonomik kriz çeken bir takımın yönetimi, otobüs firmasına borcunu ödeyemediği için futbolcular, otellerinden stada yaya olarak gittiler.

Afyonkarahisar'da spor dünyasında nadir görülen bir durum yaşandı.

Afyonspor, uzun zamandır ekonomik sıkıntılar çekiyordu. Bu sefer de ulaşım ve güvenlik şirketleriyle sorunlar yaşadı.

Afyonspor'un otobüs ihtiyacını sağlayan firma, yönetimden para alamadığı için futbolcuları stada götürmedi. Bunun üzerine futbolcular, Zafer Stadı'nda oynayacakları 1461 Trabzon maçına otellerinden güvenliksiz bir şekilde taraftarların yanında yürüyerek gittiler.

POLİS GÜVENLİĞİ SAĞLADI

Güvenlik şirketi de otobüs firması gibi parasını alamadığı için maçta çalışmayı reddetti. Bu yüzden stadın içinde ve dışında güvenliği polisler sağladı.

Teknik Direktör Turan Saltık, daha önce de mali krizler olduğunu ama böyle bir şeyin ilk kez olduğunu belirterek, bu duruma çok üzüldüğünü ifade etti. Saltık, "Futbol için, şehrimiz için ve oyuncularımız için bu durum çok kötü. Ne olduğunu bilemediğimiz bir olay var. Maçtan sonra umarım bu olayı çözmek için yönetimle konuşacağız" dedi.

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