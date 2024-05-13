2 litre zeytinyağı bakın kaç lira oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
2 litre zeytinyağı bakın kaç lira oldu
İstanbul'daki bir markette 2 litrelik zeytinyağı 410 TL’ye satılması tepkilere neden oldu. Özellikle gıda ürünlerindeki fiyat artışları vatandaşlar için hayatı her geçen gün daha da zor hale getiriyor.

İstanbul’da market raflarında yerini alan 2 litrelik zeytinyağı fiyat etiketi, alışveriş yapan vatandaşlara pes artık dedirtti.

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"Lio" markalı zeytinyağı için belirlenen 410 TL'lik fiyat, ekonomik krizden geçtiğimiz bu süreçte vatandaşlardan tepki topladı. Tüketiciler, bu fiyat artışının mutfak bütçelerini ciddi anlamda etkilediğini ve zeytinyağı gibi temel bir gıda maddesinin artık lüks bir ürün haline geldiğini ifade ediyor.

Uzmanlar, zeytinyağı fiyatlarındaki bu artışın, global piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurlarındaki yükseliş ve üretim maliyetlerindeki artıştan kaynaklandığını belirtseler de, vatandaşlar, fiyatların bu denli yüksek olmasının kabul edilemez olduğunu belirtiyor.

Zeytinyağı fiyatlarındaki bu fahiş fiyat artışı, tüketicilerin alım gücünü zorlaştırıyor.

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