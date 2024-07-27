2 milyar 211 milyon liralık ödeme hesaplara aktarılıyor. Hemen kontrol edin

Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçilere yönelik büyük bir finansal desteğin bugün itibarıyla hesaplara aktarılmaya başlandığını açıkladı. Bakan İbrahim Yumaklı'nın sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruya göre, toplamda 2 milyar 211 milyon 646 bin TL'lik bir kaynak, çeşitli tarımsal destekleme ödemeleri kapsamında çiftçilerin kullanımına sunuldu.

Bu ödemeler arasında en büyük payı 2 milyar 67 milyon 528 bin TL ile Tarım Sigortası Prim Desteği alırken, Hayvan Hastalıkları Tazminatı için ayrılan 79 milyon 137 bin TL'lik bütçe de dikkat çekiyor.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarına yönelik 27 milyon 706 bin 539 TL, Hayvan Genetik Kaynaklarına destek amacıyla 17 milyon 712 bin 580 TL, Sertifikalı Tohum Üretimi için 12 milyon 732 bin 976 TL, Ar-Ge çalışmalarına 3 milyon 301 bin 496 TL ve Anaç Koyun Keçi İlave Göçer Hayvan Desteği için 2 milyon 287 bin 128 TL ayrıldı. Ayrıca, çiftçilere mazot ve gübre alımlarında kullanılmak üzere 1 milyon 240 bin 281 TL destek sağlanacak.