2 milyonluk bir saati daha ortaya çıktı

AKP Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu selfie çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Yenişehirlioğlu'nun lüks saati gözlerden kaçmadı.

Yenişehirlioğlu’nun kolundaki saatin 562 bin liralık Rolex marka saat olduğu ortaya çıkmıştı.

2 MİLYONLUK BİR SAAT DAHA

Öte yandan Gelecek Partisi Ordu Kurucu İl Başkanı sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Yenişehirlioğlu'nun yeni bir lüks saatini ortaya çıkardı.

Yenişehirlioğlu’nun kolundaki saatin Audemars Piguet Royal Oak saat olduğu ve değerinin 57 bin 571 Euro yani yaklaşık 2 milyon TL olduğu anlaşıldı.

Aydın paylaşımında “Ne yani KOSKOCA AKPli vekil @Yenisehirlioglu sadece ROLEX ile mi idare edecekti. #Emekliler’in 17 yıllık maaşı ile alacağı bir Audemars Piguet Royal Oak’ı olmayacak mıydı! Yazıklar olsun. Tüm alın terleri(!) size, yoksulluk vatandaşa mı reva! Bir de “Tevazu” yazmışlar…” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Yenişehirlioğlu, sosyal medyada "Biz milletin ta kendisiyiz" mesajıyla paylaşım yapmıştı. Ancak Yenişehirlioğlu,yaptığı paylaşımda kolundaki saatle yakalandı. Saatin değerinin 562 bin liralık Rolex saat olduğu ortaya çıktı.

AKP’Lİ ŞEBNEM BURSALI ISTAKOZ YEMESİ, TBMM BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ DEVLETİN UÇAĞIYLA TATİLE GİTMESİ İLE GÜNDEME GELMİŞTİ

AKP İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı’da Monaco Yat Kulübü’ndeyken yediği ıstakozun fotoğrafını paylaşmasıyla büyük tepki toplamıştı.

Bursalı, daha sonra kolundaki binlerce dolarlık bileklikleriyle gündeme gelmişti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da devletin özel uçağı ile ailesiyle tatile gitmiş ve büyük tepki toplamıştı.