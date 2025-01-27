2 milyonluk vurgun yapan dolandırıcılar yakalandı

Kaynak: İHA

Sivas'ta kendilerini kamu personeli olarak tanıtan ekip 9 kişiyi yaklaşık 2 milyon TL dolandırdılar. Olayla ilgili 4 şahıs yakalandı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kendilerini savcı, polis, asker olarak tanıtan şahıslarca Sivas, Osmaniye ve Kastamonu'da toplamda 9 kişinin yaklaşık 2 milyon 400 bin lira dolandırıldığı belirlendi.

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Harekete geçen ekipler Osmaniye, Samsun ve Şanlıurfa illerinde 8 farklı adreste eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda M.P., Ö.A., N.K. ve A.Ç. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda 11 adet cep telefonu, 2 adet dizüstü bilgisayar, 25 adet sim kart, 1 adet kayıt cihazı, çeşitli evrak ve banka dokümanı, banka ve kredi kartının yanı sıra, 19 bin 600 lira ele geçirildi.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 4 şüpheliden 2'si hakkında adli kontrolle serbest bırakılırken diğer 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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