2 ölümlü asansör kazasında firma sahibi tutuklandı

Asansör firmasının sahibi G.A., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Olay, 21 Haziran'da Gemlik Eşref Dinçer Mahallesi'nde bir binanın dışına kurulan seyyar asansörde meydana geldi. Kanser hastası yakınlarının taziyesine katılmak için 3'üncü kata çıkmak isteyen Fatma Çelik (73), Safura Kader (78), Müjgan Çelik (71) ve Kerime Çelik (74), asansörün halatının kopması sonucu 10 metre yükseklikten düştü.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Ancak Fatma Çelik ve Safura Kader, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Diğer iki yaralının ise hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Asansörün neden düştüğünü araştıran polis ekipleri, asansör firmasının sahibi G.A.'yı Bursa'da gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.