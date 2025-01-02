2 otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Kaynak: İHA
2 otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Sinop'un Erfelek ilçesi Çelen köyü mevkisinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Kazada, Halil Ö. yönetimindeki 34 GAH 663 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Ramazan Y. yönetimindeki 57 ACB 209 plakalı otomobil çarpıştı.

YARALILARA MÜDAHALE EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine hızla jandarma, 112 sağlık ekipleri, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede, sürücü Halil Ö. ile araçta bulunan İbrahim T.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan Ramazan Y. ve Oğuzhan Y. ise, ambulanslarla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

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KAZA İLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Jandarma ve yetkililer kazanın nedenine ilişkin incelemelerini sürdürüyor.

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