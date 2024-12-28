2 otomobil kafa kafaya çarpıştı! Anne baba ile oğulları oldu

Kaynak: DHA
2 otomobil kafa kafaya çarpıştı! Anne baba ile oğulları oldu

Denizli'nin Buldan ilçesinde, bir otomobilin karşı şeride geçerek başka bir otomobille kafa kafaya çarpıştığı kazada, Ali Küçükuysal (37), eşi Sultan Küçükuysal (33) ve oğulları Celal Küçükuysal (9) hayatını kaybetti. Kazada 3 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Denizli-Buldan karayolunda meydana geldi. Ali Küçükuysal’ın kullandığı 20 GD 004 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, Turgay Turan (59) yönetimindeki 59 AHR 542 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

denizlide-2-otomobil-kafa-kafaya-carpis-491595-145458.jpg

SAĞLIK, POLİS VE JANDARMA EKİPLERİ OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3’ü ağır 6 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Denizli ve Buldan Devlet hastanelerine kaldırıldı.

denizlide-2-otomobil-kafa-kafaya-carpis-491594-145458.jpg

KÜÇÜKUYSAL AİLESİ HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneye kaldırılan Küçükuysal ailesinden, baba Ali, anne Sultan ve 9 yaşındaki oğulları Celal, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ailenin, Buldan ilçesinde düzenlenen bir düğüne katılmak üzere yola çıktığı öğrenildi.

DİĞER YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Kazadaki diğer otomobilde bulunan Turgay Turan (59), Özcan Turan (78) ve Ayfer Turan (59) ise ağır yaralandı ve hastanede tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.

KAZA İLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yetkililer kazanın nedenine ilişkin detaylı bir inceleme yapıyor.

Son Haberler
Adana'da cip ile halk otobüsünün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
Adana'da cip ile halk otobüsünün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
Atakaş Hatayspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı
Atakaş Hatayspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı
Yüksekova’da trafik kazası: 3 yaralı
Yüksekova’da trafik kazası: 3 yaralı
Perdeyi Hakan Çalhanoğlu kapattı, Inter farklı aldı
Perdeyi Hakan Çalhanoğlu kapattı, Inter farklı aldı
Osmaniye'de fırın yangını
Osmaniye'de fırın yangını