2 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Kaynak: DHA
2 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, D-100 karayolunda iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Gebze'de saat 21.30 sıralarında D-100 karayolunun Tatlıkuyu Mahallesi mevkisinde kaza meydana geldi.

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İstanbul istikametine giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 VG 674 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden Ali K. yönetimindeki 34 BAG 032 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle 41 VG 674 plakalı otomobilde bulunan sürücü ve yolcu yaralandı.

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Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Araçların yoldan çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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