2 şirketin sermaye artırımına onay! Yatırımcıların yeni rotası belli oldu

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), son yayımladığı bülten ile bir dizi finansal işleme onay verdiğini duyurdu. Bu işlemler arasında Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 250 milyon liralık, Akdeniz Faktoring Anonim Şirketi'nin 200 milyon liralık ve Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi'nin 60 milyar liralık borçlanma aracı ihracı talepleri yer alıyor. Ayrıca, Tera Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin sermayesini 105 milyon lira artırma ve Şekerbank Türk Anonim Şirketi'nin 640 milyon lira değerindeki sermaye artırımı başvuruları da SPK tarafından olumlu karşılandı.

Finans sektöründeki diğer önemli gelişmeler arasında, Nurol Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin 1 milyar lira ve Emlak Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin 3 milyar lira değerindeki kira sertifikası ihracı başvurularının onaylandığı bildirildi. Bunun yanı sıra, RE-PIE Portföy Yönetimi Anonim Şirketi bünyesindeki Vole Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun kuruluşuna ve katılma paylarının ihracına izin verildiği, BV Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin Hisse Senedi Şemsiye Fonu kuruluş talebinin de SPK tarafından kabul edildiği açıklandı.

SUÇ DUYURULARI VE İDARİ PARA CEZALARI

Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret AŞ (KRSTL) ve Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ (KAPLM) hisse senetleri üzerinde yapılan işlemlerle ilgili yürüttüğü soruşturma neticesinde, toplamda 21 kişiye 56 milyon 50 bin 98 lira 90 kuruş tutarında idari para cezası verilmesine karar verdi. Ayrıca, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na aykırı bulunan 21 internet sitesi ve 29 şahıs hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Türkiye'de ikamet eden bireylere yabancı kaynaklı siteler aracılığıyla kaldıraçlı işlem yaptırıldığı tespit edilen 29 web sitesine erişim yasağı getirilmesi için hukuki süreç başlatıldı.