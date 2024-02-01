2 Süper Lig hakemi testi geçemedi. Hugh Dallas çıldırdı

FIFA listesine 2024 yılında giren Zorbay Küçük ve Kadir Sağlam, Güney Kıbrıs’ta UEFA’nın düzenlediği atletik sınavda başarılı olamadılar.

Bu durum; Futbol Federasyonu’nun Hakem Danışmanı Hugh Dallas ve Fitness Danışmanı Werner Helsen’i çok kızdırdı.

Milliyet Gazetesi’nin Cemal Ersen imzalı haberine göre; Pazartesi günü UEFA’nın standart olarak yaptığı “Single Double Single” (SDS) koşusunda FIFA kokartlı hakemlerimizden Bahattin Şimşek, Küçük ve Sağlam da yer aldı.

Dallas ve Werner’in gözlemlediği atletik sınavda iki Türk hakeminin istenen dereceleri yapamaması sorun çıkardı.

Hakemlerin fiziksel durumlarını önemseyen Dallas, koşu bittikten sonra iki hakemi yanına çağırarak, "Beni hayal kırıklığına uğrattınız. Bunu tolere edemem. Her dersinizde, her seminerinizde öncelikle fiziksel olarak hazır olmanız gerektiğini anlatıyorum. Ama beni hala kandırıyorsunuz" diyerek sert bir şekilde eleştirdi. Werner de bu olaya çok sinirlendiği ifade edildi.

SDS sınavını geçemeyen iki hakemin Türkiye’de yapılan koşularda problem çıkarmadığı belirtilirken, Sağlam’ın son zamanlarda kilo alması, Küçük’ün de "stresle baş etme" konusunda zorlanması dikkat çekti.

Küçük, iki yıl önce de atletik sınavlarda yeterli performansı sergileyemediği için 1 yıl FIFA listesinde kaldıktan sonra listeden silinmiş, yıl başında 2. defa kokart giymesine izin verilmişti.

Yo-Yo testinden daha kolay, FIFA atletik sınavından daha zor olan SDS koşusunda başarılı olamayan Küçük ve Sağlam, mart ayında yapılacak telafi sınavına girecekleri, burada da koşmayı başaramazlarsa kokartlarını kaybedebilecekleri bildirildi.