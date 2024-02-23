2 Türk bankasının hissesinde büyük alım yapıldı

Kaynak: Reuters
2 Türk bankasının hissesinde büyük alım yapıldı
Türk banka hisselerine ilişkin olumlu rapor yazan Bank Of America, Akbank ve İş Bankası hisse senedinde yüklü alım gerçekleştirdiğini duyurdu.

Dün İngiliz Haber Ajansı Reuters’nin haberi ile yükselişine ara veren ve düşen borsa bugün Bank Of America’nın 2 bankada yoğunlaşan alımı ile yeniden yukarı yönlü primlendi.

Borsa endeksi 9 bin 400 sınırına yaklaşıp dünü 9 bin 344 seviyesinden kapatırken, Bank Of America’nın İş Bankası ve Akbank hisse senedindeki alım işlemiyle Bankacılık Endeksi XBANK yüzde 3.06 yükseliş kaydetti.

Borsa İstanbul haftanın son işlem gününe yüzde 0,16 yükselişle 9.361,76 puandan başladı. Öğlen seansına doğru BİST 100 bu yükselişlerini sürdürerek 9.380 bandında bulunuyor.

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Akbank(AKBNK) öğlen seansında TSİ 12.35’te 42.70 seviyesinde bulunurken, İş Bankası 28,64 seviyesinde yukarı yönlü hareketleniyor.

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