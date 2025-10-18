2025-2026 ve 2026-2027 futbol sezonlarında Nesine 2. Lig ve 3. Lig’in yayın haklarını Sıfır TV almıştı. Spor basınının önemli isimlerinden Emre Tilev’in Program Müdürü olarak görev aldığı kanal heyecan dolu maçları ekrana taşıyor.

"HERKESİN YÜREĞİNDE HİSSETMESİNİ SAĞLIYORUZ"

Emre Tilev, futbol yayıncılığının yalnızca bir yayın faaliyeti olmadığını, aynı zamanda büyük bir tutkunun, emeğin ve ortak bir heyecanın ekrana taşınması anlamına geldiğini ifade etti. Tilev, "Futbol, yalnızca bir oyun değil; yürekte atan bir tutkudur. Bizler bu tutkunun peşinde her hafta yayınlanan 50 canlı maçla Sıfır TV ve Bi Kanal olarak milyonların spor tutkusuna hitap ediyoruz. Sahadaki oyuncuların mücadelesini, azmini ve coşkusunu izleyiciyle buluşturarak bu tutkuyu herkesin yüreğinde hissetmesini sağlıyoruz." sözlerini sarf etti.

Ayrıca Sıfır TV ve Bi Kanal sadece televizyonda değil dijital platformlarda da yer alıyor.