2 yaşındaki bebek 12. kattan düştü

Karabük'te 2 yaşındaki bebek 12'inci kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını kaybetti.

2 yaşındaki bebek 12. kattan düştü

İHA'nın haberine göre, olay Şirinevler Mahallesi Nilüfer Sokak'taki Kulepark A Blok'ta meydana geldi.

Alper Sarıpınar isimli bebek 12. katta bulunan dairesinde çıktığı pencereden dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Çocuklarını yerde hareketsiz bir şekilde yatarken gören aile durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı bebek Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Talihsiz bebek kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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