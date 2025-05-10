2 yaşındaki çocuğuna dehşeti yaşatmıştı! Cani babadan kan donduran savunma

Gaziantep'te, çocuğunu öldüresiye darp eden babaya kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 19 yıl hapis cezası verildi. Üst sınırdan ceza verilen cani baba mahkemedeki savunmasında 'şaka yapıyordum' demesi kan dondurdu.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Gaziantep'te 6 Nisan 2025 tarihinde yabancı uyruklu Yusuf El Taha, çocuğuna cani şekilde şiddet uygulamıştı. Olay sonrası tutuklanan cani baba, hazırlanan iddianamenin ardından Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

“ŞAKA YAPIYORDUM”

Darp zanlısı baba, duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile bağlandı. Duruşmaya, zanlı avukatı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatları da katıldı. Duruşmada savunmasını yapan Yusuf El Taha'nın 'olay sırasında şaka yapıyordum' sözleri ise salondaki herkesi şoke etti. Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, acımasız babaya kasten öldürmeye teşebbüs suçundan ve üst sınırdan 19 yıl hapis cezası verdi.

NE OLMUŞTU

6 Nisan 2025 tarihinde Gaziantep'te meydana gelen olayda, 2 yaşındaki çocuğuna defalarca acımasızca şiddet uygulayan cani babanın görüntüleri sosyal medyada yayılmasının ardından yakalanarak tutuklandı. Öldüresiye dövülen çocuk ise Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.