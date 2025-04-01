2 yaşındaki çocuk balkondan düştü

Kaynak: İHA
2 yaşındaki çocuk balkondan düştü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2 yaşındaki M.K., ailesiyle yaşadığı apartmanın 3. katındaki balkondan henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 2 yaşındaki çocuk kurtarılamadı.

Olay, Siverek'in Abdalağa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 yaşındaki M.K., ailesiyle yaşadığı apartmanın 3. katındaki balkondan henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü.

Ağır yaralanan çocuk, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak Şanlıurfa'ya sevk edilen küçük çocuk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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M.K.'nin vefatı ailesini ve mahalle sakinlerini yasa boğarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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