2 yaşındaki çocuk ikizinin ölümünü seyretti

Samsun'un İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi'nde evlerinde ikiz kardeşi Ecem ile birlikte yemek yiyen 2 yaşındaki Defne Kayadibi, yediği fıstığın nefes borusuna kaçması sonucu nefes zorluğu çekip morarmaya başladı. Bu olayı tanık olan ikizi ise olup bitenin farkında değildi.

Aile fertleri sağlıkçı olan komşularından yardım istedi. Eve gelen sağlık çalışanı komşu çocuğun nefes borusundaki fıstığı, yaptığı heimlick manevrası sonrası çıkarmayı başardı. Ailesinin aracıyla Samsun Eğitim ve Araştırma Çocuk Hastanesine kaldırılan Defne Kayadibi, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kayadini'nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.