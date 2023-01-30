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  • 2 yaşındaki çocuk evde ölü bulundu. Gözaltılar var

2 yaşındaki çocuk evde ölü bulundu. Gözaltılar var

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 2 yaşındaki çocuğun evde ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 10:46
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2 yaşındaki çocuk ölü bulundu. Gözaltılar var

2 yaşındaki çocuk evde ölü bulundu. Gözaltılar var
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Denizli'de Asmalıevler Mahallesi'ndeki tek katlı müstakil evde ölü bulunan 2 yaşındaki M.A.K'nin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında bulunan çocuğun annesi G.K'nin arkadaşı olduğu belirtilen Y.Y. de yakalandı.

Böylece olaya ilişkin gözaltına alınan kişi sayısı 4'e yükseldi.

G.K'nin emniyette verdiği ifadede, çocuklarını arkadaşlarına emanet ettiğini, 2 yaşındaki oğlunun ölümünden üzüntü duyduğunu söylediği öğrenildi.

Diğer şüphelilerin de suçlamaları kabul etmedikleri kaydedildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk sırasında şüpheliler basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

Olay

Asmalıevler Mahallesi'nde, 26 Ocak'ta ağlama sesi duyulması üzerine müstakil eve giren komşular, 2 yaşındaki M.A.K. ile biri 9 aylık, diğeri 5 yaşındaki kardeşleri evde yalnız bulmuştu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan M.A.K'nin öldüğünü belirlemişti.

Çocukların babasının cezaevinde olduğu, anne G.K'nin (27), V.Y. (32) ve A.E. (21) ile süredir aynı evde kaldığı tespit edilmişti.

M.A.K'nin cesedinde sigara yanıkları ve darp izi bulunmuş, ön otopside çocuğun beyin kanaması sonucu öldüğünün değerlendirildiği belirtilmişti.

İki kardeş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alınmıştı.

Çocukların annesi G.K. ile 2 arkadaşı gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin evde uyuşturucu kullandıkları öne sürülmüştü.(AA)

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Yusuf
30.01.2023 11:12
Dün yine burada izlediğim videoda yavruları alınınca depresyona giren,geri getirilince sevinçten ne yapacağını şaşıran cora adlı köpeği izlemiştik...  
 
Kadir Bilir
30.01.2023 10:59
İdam işte bu insanlar için gelmeli, elektrikli sandalye idam edilmeli  
 
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