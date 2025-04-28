2 yaşındaki çocuk, pencereden çöp konteynerinin içine düştü

Kaynak: DHA
2 yaşındaki çocuk, pencereden çöp konteynerinin içine düştü

Nevşehir’in Kapucubaşı Mahallesi Tataroğlu Sokak’ta, 3 katlı bir binanın ikinci katından düşen 2 yaşındaki Suriye uyruklu Muhammed Nur El Muhammed yaralandı. Olay anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybeden küçük çocuk, yaşadığı apartmanın ikinci katındaki pencereden aşağıya düşerek çöp konteynerinin içine düştü.

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Olay yerine çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Muhammed Nur El Muhammed, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan kontrollerde çocuğun sağ kolunun kırıldığı tespit edildi.

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DÜŞME ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Çocuğun düşme anı ise sokakta bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, çocuğun çöp konteynerine düştüğü ve o esnada konteynerin içinde bulunan bir kedinin panikle dışarı fırladığı görüldü.

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