2 yıl sır gibi sakladı. Açık artırmayla milyonlarca liraya satacak

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde yaşayan Muhammed Özkan, iki yıl önce arkadaşlarıyla birlikte piknik yaparken bulduğu göktaşıyla dikkat çekmişti.

2022 yılının Nisan ayında Ergani ilçesinde iki arkadaşıyla birlikte piknik yaparken, boş bir arazide gezerken küçük bir göçük fark eden Özkan, göçüğün içindeki taşın sıcak olduğunu hissetti.

Taşı bir beze sararak yanına alan Özkan, bu taşın göktaşı olabileceğini düşünerek analiz için Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Marmara Araştırma Merkezi’ne (TÜBİTAK MAM) gönderdi.

Yapılan analiz sonucunda, taşın içerisinde yaklaşık 20 tür element bulunduğu ve göktaşı olduğu ortaya çıkmıştı.

Muhammed Özkan, taşın analiz sürecini şöyle anlattı:

"2022 yılının 4’üncü ayında arkadaşlarla birlikte Ergani ilçesine pikniğe gitmiştik.

Orada boş arsada arkadaşlarla dolaşırken küçük bir göçük görmüştük.

Merak edip baktığımızda bir sıcaklık hissetmiştik.

O sıcaklık taştan geliyordu.

Elimizi taşa attığımızda tutamamıştık.

Taşın farklı bir taş olduğunu düşünerek bir bez getirip ona sarmıştık.

Daha sonra arabaya götürüp şehre getirmiştik, göktaşının nasıl bir şey olduğunun araştırmasını yapmıştık.

Göktaşının birkaç numunesini Kocaeli’de Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Marmara Araştırma Merkezi’ne göndermiştik.

Orada elimizdeki taşın göktaşı olduğu ortaya çıkmıştı.

Elimizde zaten raporu var.

2 yıl boyunca göktaşını elimizde tutmuştuk, kimseye söylememiştik."

TÜBİTAK MAM’ın raporunda, taşın içerisinde periyodik cetvelde oksijen ile uranyum arasında yer alan elementlerin tanımlanabildiği belirtilmişti. Bu analiz, taşın bilimsel olarak değerli olduğunu ve nadir elementler içerdiğini ortaya koymuştu.

FİYAT İÇİN KARAR VEREMEDİ

Muhammed Özkan, bu değerli buluşun ardından taşı açık artırmayla veya iyi bir teklif gelmesi durumunda satmaya karar vermişti. Özkan, taşın yaklaşık 3 kilogram olduğunu ve fiyat belirlemek konusunda bir karara varmadıklarını belirtmişti:

"Elimizde yaklaşık 3 kilogram göktaşı bulunmakta. Ne kadar fiyat biçeceğimizi bilmiyoruz. Açık artırmayla veya güzel bir teklif gelirse satabiliriz. Aynı şekilde taşın tekrar analizini de yapabiliriz."

Özkan, taşı satmakla elde edeceği gelirle sevdiği kızla evlenmeyi planladığını dile getirmişti:

"Taşı sattıktan sonra güzel bir düğünle evlenip sevdiğim kızı alacağım."

Ergani’deki göktaşı bulma hikayesi, bölgedeki tek dikkat çekici olay değildi.

Yaklaşık 9 ay önce başka bir vatandaş, Türkiye’nin doğu ve güneydoğu illerinde görülen meteor kayması sonrası köylerine düşen bir göktaşını 4 milyon liraya satılığa çıkarmıştı. Bu olay, bölgede göktaşı bulma ve satma konusundaki ilgiyi artırmıştı.