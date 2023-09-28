2 yılda biriktirdiği parayla Türkiye'de 13 ameliyat oldu. Değişimi herkesi şaşırttı. Kilo aldıran yiyecekleri tek tek saydı

Scarlett Black adlı sosyal medya fenomeni, 'hayalindeki vücuda' ulaşmak için 30.000 Sterlin değerindeki ev depozitosunu harcadı. Black, Türkiye’de yaptırdığı estetik ameliyatlarını tek tek anlattı.

2 yılda biriktirdiği parayla Türkiye'de 13 ameliyat oldu. Değişimi herkesi şaşırttı. Kilo aldıran yiyecekleri tek tek saydı

Estetik ameliyatlarına harcanan paralar her geçen gün artarken, Scarlet Black isimli kadının yaptırdığı 13 ameliyat sonrası görüntüsü herkesi şaşırttı.

Samimi Haber'de yer alan haberde, sosyal medya fenomeni Black 'hayallerindeki vücuda' ulaşmak için 30 bin sterlin değerindeki ev depozitosunu estetik ameliyatlara nasıl harcadığını anlattı.

"EN AZINDAN HAYALLERİMDEKİ BEDENDEYİM"

Depozitoyu iki yıldır biriktirdiğini belirten Black, ameliyatlar için Türkiye'ye gelerek zorlu ameliyatlara girdi. 27 yaşındaki kadın, "Hayallerimin evine ulaşamayabilirim ama en azından hayallerimdeki bedende yaşayabiliyorum" ifadelerini kullandı.

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EV ALMAK İÇİN PARA BİRİKTİRİYORDU

Sosyal medya fenomeni, iki yıl boyunca her ay parasını biriktirdi ve toplamda 30.000 sterlini bir kenara koymayı başardı. Ancak Scarlet, bu paranın bir kısmını ilk estetik ameliyatı olan mide ameliyatı için kullandıktan sonra, kalan parayı da hayalindeki vücuda harcamak istedi.

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"SAĞLIĞIM KÖTÜLEŞİYORDU"

Kısır bir döngünün içinde kaldığını ifade eden Scarlet, “Çıkamadığım bir kısır döngünün içinde sıkışıp kalmıştım. Karantina başladı, daha çok evde kalmak zorundaydım, daha çok yedim ve yürümeyi bıraktım.” Diyerek şunları ekledi “Aile boy porsiyonları yerdim. Yemek olarak büyük bir pizza, sarımsaklı ekmek, kızarmış tavuk ve yanında 1,5 litrelik kola ve büyük bir kurabiye yerdim. Bazı günler günde üç paket yemek yiyordum. Sağlığım kötüleşiyordu, mide tüpünü duydum ve bu benim son çaremdi." dedi.

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13 AMELİYATTAN GEÇTİ

Şubat 2021'de tüp mide ameliyatının ardından Scarlet'in kendine olan güveni tazelendi ve karın germe, kas onarımı, kol liposuction ve daha sonra Kasım 2021 için rezervasyon yaptırılan kol germe ameliyatı yaptırmaya karar verdi. Bu ameliyatlar, cildinin gevşek olması nedeniyle mide tüpü ameliyatı sonrası için yapıldı.

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Scarlet bu durum için ise şunları söyledi:

“İlk ameliyatım tüp mide ameliyatıydı ve bu da kilo vermeme yardımcı oldu. bol miktarda gevşek cildim kaldı, dolayısıyla Kasım 2021'de yaptığım bu ameliyatlar bunların hepsinden kurtulmamı sağladı."

Mart 2022'de Scarlet, göğüs büyütme ameliyatı için rezervasyon yaptırdı ve bu da 30.000 sterlinin üstüne eklenerek 6.000 sterline mal oldu.

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İşte Scarlet'in geçirdiği ameliyatlar:

Şubat 2021: Mide tüpü, 3.500 £

Kasım 2021: Genişletilmiş karın germe, kas onarımı, kol liposuction ve kol germe, 7.000 £

Mart 2022: Göğüs büyütme, 6.000 £

Ağustos 2022: Uyluk germe ve göğüs büyütme, 7.000 £

Ağustos 2023: Periareolar, göğüs büyütme, BBL, liposuction ve kalça kaldırma, 8.000 £

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