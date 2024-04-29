Türklerden ekstra para alan otelin 2016 yılından beri bunu yaptığı ortaya çıktı. İşte belgeleri

Yeniçağ Özel / Serkan Talan

Antalya’da bulunan Limak Lara Otel’de büyük bir skandal yaşandığı ortaya çıkmıştı. Otele yurt dışından rezervasyon yapan bir kişiden Türk vatandaşı olduğu için 120 euro ‘Milliyet farkı’ istendi. Büyük skandal sonrası Kültür ve Turizm Bakanlığı soruşturma başlatırken otel yönetimi açıklama yaptı.

Açıklamada ‘Milliyet farkı’ ifadesi nedeniyle özür dilendi. Açıklamada Söz konusu rezervasyonun 14 Nisan 2024 tarihinde İngiltere üzerinden bir internet sitesinden 2 kişi üzerine yapıldığı, müşterilerden birisinin Romanya vatandaşı olduğu fakat Türkiye’den yapılmış gibi gösterildiği belirtildi.

Ortaya çıkan büyük skandal sosyal medyada sert tepkiyle karşılandı.

YILLARDIR BU İŞİ YAPIYORLARMIŞ

Antalya’daki otelin yaptığı açıklamada özür dilemesine rağmen yıllardır ‘Milliyet farkı’ uygulamasını devam ettirdikleri ortaya çıktı.

Trip Advisor adlı uygulamada otelle ilgili yorum yapan bir müşteri, kendisinden ‘Milliyet Farkı’ ödemesi alındığını anlattı. 2016 yılında otelde konaklayan müşteri, yurt dışından rezervasyon yaptığını ve Türk vatandaşı olduğu için kendisinden günlük 25 euro ‘Milliyet farkı’ ücreti istendiğini anlattı.

OTEL YÖNETİMİ DURUMU KABUL ETTİ

Otel yönetimi, müşterinin yorumuna verdiği yanıtta ise uygulamayı kabul ederek ‘Standart uygulama’ gibi anlattı. Müşteriye verilen yanıtta şu ifadeler yer aldı:

Otelimize göstermiş olduğunuz ilgi nedeniyle teşekkür ederiz. Limak otellerinde milliyet farkı uygulaması yapılmaktadır.

"Her ülkenin tatil dönemlerindeki farklılık nedeniyle fiyat farkı oluşmaktadır. Otele giriş yapan misafirlerimiz rezervasyon yaptırdıkları ülkeye ait pasaport veya uçak biletini resepsiyona beyan etmesi gerekmektedir. Bu uygulama herhangi bir haksızlığa neden olmamak için yapılmaktadır."