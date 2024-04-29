Yılmaz Vural Süper Lig için mesaj attı

İzmir ekibi Göztepe'de Süper Lig coşkusu yaşanıyor.

Gürsel Aksel Stadı'nda gerçekleşen ve biletlerin tamamının tükendiği karşılaşmada, Göztepe Gençlerbirliği'ni 2-0 yenerek galibiyeti elde etti.

İlk golün bulunmasının ardından stat atmosferindeki heyecan katlandı.

Maçın sonlarına doğru gelen ikinci golle skor 2-0'a ulaşan sarı-kırmızılı ekip, final düdüğüyle birlikte büyük bir sevinç yaşadı.

Futbolcular, Süper Lig'e çıkışlarını müzik eşliğinde kutlarken, taraftarlar da bu coşkuya ortak oldu.

Teknik direktör Stanimir Stoilov, sahanın ortasında takımıyla birlikte "üçlü" sevincini yaşadı.

Kulüp başkanı Rasmus Ankersen de kutlamalara katılarak teknik kadro ve oyuncuları tebrik etti.

İLK TEBRİK YILMAZ VURAL'DAN

Göztepe'nin eski teknik direktörü Yılmaz Vural Göztepe'nin Süper Lig'e çıkışını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Vural paylaşımında "Göztepe camiası layık olduğunuz yere döndünüz. Tebrikler" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada taraftarlar Menemen FK teknik direktörü Yılmaz Vural için "Yılmaz Vural Süper Lig'e göz kırptı, Yılmaz Vural Süper Lig'e mesaj attı" şeklinde yorum yaptı.