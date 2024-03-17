2 yıldır peşinde olduğu kadına Marmaray durağında saldırdı. Yüzüne tam 40 dikiş atıldı. '2 senedir şikayetçiyim hiçbir destek göremedim'

Kaynak: Haber Merkezi
2 yıldır peşinde olduğu kadına Marmaray durağında saldırdı. Yüzüne tam 40 dikiş atıldı. '2 senedir şikayetçiyim hiçbir destek göremedim'
İstanbul Marmaray istasyonunda güvenlik görevlisi olarak çalışan Gülhan Karadereli, aynı istasyonda temizlik görevlisi olarak çalışan Çetin Akay’ı defalarca şikayet etmesine rağmen sonuç alamadı. Çetin Akay, Gülhan Karadereli’ye bıçaklı saldırıda bulundu. Karadereli’nin yüzüne 40 dikiş atıldı.

Kadına şiddet ve cinayetler hız kesmeden devam ediyor. Korkunç olay bu defa Göztepe Marmaray İstasyonunda meydana geldi. 2 senedir temizlik görevlisi tarafından rahatsız edildiği için defalarca karakola başvuran Karadereli, Çetin Akay’ın kendisinden uzaklaştırılması için çok defa talepte bulunduğunu, polis haricinde kendi kurumuna da bu durumu dile getirdiğini fakat ne kurumundan ne de devlet tarafından bir adım atılmadığını ifade etti.

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Gülnihal Karadereli saldırı anlarını anlattı. Trenin istasyona gelişinde Çetin Akay’ın yolcular arasında gizlenerek kendisine doğru koştuğunu ve bıçakla saldırıya geçtiğini anlatan Karadereli, kendisini korumak için cenin pozisyonuna geçtiğini fakat saldırganın bir eli ile kafasını bastırdığını, diğer eliyle de bıçağı yüzünden çektiğini açıkladı.

Dehşet dolu anlar Marmaray’ın güvenlik kameralarına an be an yansıdı.

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SUÇ MAKİNASI SALDIRGAN SONUNDA TUTUKLANDI

Öte yandan polis ekipleri Çetin Aktay’ı yakalayarak gözaltına aldı. Aktay’ın emniyetteki sorgusunda Gülnihal Karadereli’ye kin beslediği, olayı bundan dolayı gerçekleştirdiği öğrenilirken, Aktay’ın farklı suçlardan 11 ayrı suç kaydı olduğu tespit edildi.

Saldırgan şahıs çıkarıldığı mahkemece bu defa tutuklandı.

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