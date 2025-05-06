20 ay cezadan döndü snooker tarihini yeniden yazdı: Zhao Xintong'tan tarihi başarı

İngiltere'nin Sheffield kentindeki Crucible Tiyatrosu'nda oynanan 2025 Dünya Snooker Şampiyonası finalinde Çinli Zhao Xintong, üç kez şampiyon olan Galli Mark Williams’ı 18-12 mağlup ederek bir ilke imza attı. Bu zaferle Zhao, Crucible'da şampiyon olan ilk Asyalı ve amatör oyuncu olarak tarihe geçti. 28 yaşındaki oyuncu, finalin ardından Çin bayrağına sarılarak tarihi başarısının ilk coşkusunu yaşadı.

Zhao'nun zaferi, yalnızca kişisel bir başarıdan öte, Çin'de snooker sporunun yeni bir boyuta taşınması anlamına geliyor. Dünya Profesyonel Bilardo ve Snooker Birliği Başkanı Jason Ferguson, "Zhao bu sporu Çin’de başka bir seviyeye taşıyacak. O artık ulusal bir kahraman. Çin kahramanlarına büyük değer verir. Onu ülkenin en popüler sporcusu yapacaklar," dedi.

20 AYLIK CEZA SONRASI MUHTEŞEM DÖNÜŞ

Zhao’nun başarısı, spor tarihine geçecek bir geri dönüşün ürünü. 2023 yılında Çinli 10 oyuncunun karıştığı şike skandalı nedeniyle 20 ay ceza alan Zhao, bu sezon amatör Q Tour’daki performansıyla dikkatleri yeniden üzerine çekti. Dört eleme maçını kazanarak Crucible'a gelen Zhao, turnuvayı zirvede tamamlayarak büyük ödül olan 590 bin dolarlık para ödülünü kazandı.

Zhao, Terry Griffiths ve Shaun Murphy’nin ardından eleme turlarından gelerek şampiyon olan üçüncü oyuncu oldu. Mark Williams ise final sonrası, "O artık bu oyunun yeni süperstarı. İki yıldır oynamamış birinin böyle bir dönüş yapması inanılmaz. Bu çocuk oyunu değiştirecek," ifadelerini kullandı.

ÇİN’DE SNOOKERE OLAN İLGİ PATLAMASI

Çin'de halihazırda 300 binden fazla snooker kulübü bulunuyor. 1,4 milyar nüfuslu ülkede snooker, büyük bir izleyici kitlesine sahip. Zhao’nun şampiyonluğu, ülkede bir başka tarihi başarıya da denk geldi. Geçtiğimiz yıl Kadınlar Dünya Şampiyonası’nı kazanan Bai Yulu, bu ay unvanını Çin’de savunmaya hazırlanıyor. Böylece Çin, hem erkek hem de kadınlar kategorisinde dünya şampiyonlarını çıkaran bir ülke haline geldi.

Çinli spor gazetecisi May Zhao, “Bu zafer yalnızca bireysel değil, aynı zamanda Çin snookeri için de devrim niteliğinde. Gençleri motive edecek ve ülkedeki eğitim yapısını yeniden şekillendirecek,” dedi.

Zhao Xintong, Dünya şampiyonluğuna çok yakın

DÜNYA SIRALAMASINDA HIZLI YÜKSELİŞ

Zhao'nun başarısı onu dünya sıralamasında 11. sıraya taşıdı. Şampiyona öncesinde Çinli oyuncular arasında yalnızca dört isim ilk 16 içinde yer alıyordu. Ding Junhui, Zhang Anda, Xiao Guodong ve Si Jiahui’nin dışında Zhao’nun bu yükselişi, Çinli oyuncuların önümüzdeki yıllarda sporun zirvesine hakim olacağına işaret ediyor.

Dünya snooker sıralamasında ilk beşin Britanyalı oyunculardan oluştuğu bir dönemde Zhao’nun başarısı, oyunda doğuya doğru bir değişimin habercisi olarak değerlendiriliyor. WPBSA yetkilileri, Çin'deki okullarda snooker eğitimine yer verildiğini ve gençlerin disiplinli bir biçimde bu spora yönlendirildiğini belirtiyor.

ASYA ŞAMPİYONU DÖNEMİ BAŞLIYOR

2005 yılında Ding Junhui'nin Çin Açık’ta Stephen Hendry’yi mağlup etmesiyle başlayan Çin’in snooker yolculuğu, Zhao’nun şampiyonluğuyla yeni bir döneme girmiş oldu. O yıl Çin'deki karşılaşmayı 110 milyon kişi televizyondan izlemişti. Bugün ise Dünya Şampiyonası finali Çin’de CCTV5 üzerinden yayınlandı ve 150 milyonluk bir izleyici kitlesine ulaşması bekleniyor.

Eski dünya şampiyonu John Parrott, "Zhao’nun finalde olması demek, izlenme oranlarının tavan yapması demektir. Çin için bu oyunun geleceği yeniden şekilleniyor," dedi.

YENİ BİR ÇAĞIN BAŞLANGICI

Jason Ferguson’a göre, artık bu oyunun merkezi İngiltere değil Çin olacak. Snooker’ın olimpik bir spor gibi algılandığı Çin'de, kulüp sayısı ve altyapı yatırımları sayesinde daha birçok yıldız oyuncu çıkması bekleniyor. "10 yıl önce bu turda ağırlıklı olarak İngiliz oyuncular vardı. Bugün tablo değişti. Artık Çin şehirlerinde düzenlenen turnuvalar, İngiltere’nin yarısı kadar nüfusa sahip bölgelerde bile devasa ilgi görüyor," dedi.

Bu gelişmelerle birlikte Zhao Xintong yalnızca bir şampiyon değil, Çin’in snooker üzerindeki yükselişinin sembol ismi haline geldi.