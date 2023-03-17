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20 bin mağdur koca bir müjde bekliyor. Adalet bunun neresinde sayın bakan?

Aile Sağlığı Merkezleri’nde çalışan ancak sağlıkçı sayılmayan Tıbbi sekreter, ATT ve Hemşire gibi ASM grup çalışanları birçok haktan mahrum durumda. Sayıları 20 bini bulan mağdurlar kadro talebinde bulunuyor.

Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 14:44
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20 bin mağdur koca bir müjde bekliyor. Adalet bunun neresinde sayın bakan?

20 bin mağdur koca bir müjde bekliyor. Adalet bunun neresinde sayın bakan?
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YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN

Aile Sağlığı Merkezleri’nde Hemşire, ATT, Tıbbi Sekreter, Ebe, Paramedik ve temizlik personeli olarak çalışan ASM Grup elemanları sağlıkçı sayılmak için mücadele ediyor.

“BİRÇOK HAKTAN MAHRUM BIRAKILIYORUZ”
Doktorların işveren olduğu sistemde mağdur olduklarını belirten vatandaşlar, “Bu sistemde birçok haktan mahrum kalmış durumdayız. Giyim yardımı, promosyon, ilave tediye, yer değişikliği gibi haklardan mahrum bırakılıyoruz. Doğum izni, süt izni gibi konular ise doktor inisiyatifine bırakılmış durumda. Şiddet olaylarında beyaz kod verme yetkimiz elimizden alınmış durumda” diyerek dert yandı.

“GELECEK PLANI KURAMIYORUZ”
KPSS şartı aranmadan çalışan kamu dışı Aile Sağlığı Çalışanlarına gelen kadronun kendilerini teğet geçtiğini belirten mağdurlar, “Hem adalet ve eşitlik ilkesine hem de iş barışını olumsuz yönde etkilemez çok düşük olan maaşlarımızla gelişen ve değişen Türkiye şartlarına uyum sağlamakta zorlanmış durumdayız yarım zamanlı bir üniversite mezunu arkadaşımız 1.945-3000 TL gibi maaşlara çalışmış gelecek planı kuramamış durumdayız iş arkadaşımız olan doktor arkadaşlarımızla maaş pazarlığı yapmak zorunda kalıyoruz. Doktor arkadaşlar hasta ve hasta sağlığına ayırması gereken zamanı bu işlere ayırmak durumunda kalıyor” dedi.

“SORUNUN ÇÖZÜMÜ ÖZLÜK HAKKI TESLİMİDİR”
Pandemide ve depremde dahi sağlıkçı sayılmadıklarını belirten mağdurlar, “Sayıları yaklaşık 20 bin kişi olan bu sağlık ordusunun saymakla bitmeyen sorunlarının çözümü özlük hakkı teslimidir, iş güvencesidir, sağlıkçı sıfatıdır kadro teslimidir. Eşit işe eşit maaş diyeceğiz. Eşit işe eşit özlük hakkı diyeceğiz ASM Grup Elemanı değil sağlıkçı diyeceğiz” dedi.

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