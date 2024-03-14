20 ilde çocuk müstehcenliği ve dolandırıcılık suçundan 50 şahıs yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; Yalova, İzmir, Sivas ve Samsun merkezli 20 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen “SİBERGÖZ-25” isimli operasyonlarda, nitelikli dolandırıcılık, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve taciz suçlamasıyla 50 şahıs yakalandı.

Gerçekleştirilen operasyonlarda, Yalova’da, sosyal medya platformları üzerinden “Forex Yatırım ve Yüksek Kazanç Vaadiyle Yatırım” paylaşımları ile iletişime geçtikleri vatandaşlardan para isteyerek 400 bin TL haksız kazanç sağladıkları ve dolandırıcılık suçu işledikleri belirlenen 16 şahıs yakalandı.

İzmir’de, oltalama siteleri üzerinden “Kiralık Ev, Ürün Satışı” adı altında ilan vererek “Kaparo/Depozito Bedeli” adı altında 120 müşteki şahıstan 5.000.000 TL haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen 23 şahıs nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla yakalanırken, Samsun’da Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gönderilen NCMEC (Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi) raporları doğrultusunda "Çevrimiçi Çocuğun Cinsel İstismarı" suçunu işledikleri belirlenen 4 şahıs yakalandı.

Sivas’ta ise, sosyal medya platformları üzerinden “Forex Yatırım” temasını üzerinden 6 müşteki şahıstan 500.000 TL haksız kazanç elde ederek nitelikli dolandırıcılık suçu işledikleri belirlenen 7 şahıs yakalandı.

Operasyonlar sonucunda çok miktarda Türk lirası ve dijital materyale el konulduğu iletildi.