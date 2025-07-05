20 ilde eş zamanlı yapıldı! Polisten kripto para baskını

Düzenleme: Kaynak: DHA

Sahte kripto uygulamalarıyla dolandırıcılık yapan çeteyi takibe alan polis operasyon için düğmeye bastı. Kocaeli merkezli 20 ilde eş zamanlı düzenlene operasyonda 32 kişi gözaltına alındı. Çetenin operasyon kapsamında 1 milyon 659 bin liralık bir vurgun yaptıkları öğrenildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu kişiler adına çıkarılmış hatlar üzerinden kendilerini kripto firmalarının yöneticileri olarak tanıtan şüphelilerin, yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüphelilerin sahte uygulama ile yükleme yapmalarını istedikleri kişileri 1 milyon 659 bin 46 TL'yi dolandırdığı ve bu parayı da kripto hesaplara aktardıklarını belirledi.

Kocaeli merkezli 20 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda; 32 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan armalarında suç unsurları ile çok sayıda materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 32 şüpheliden 3'ü savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerden 20'si çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 9 kişi ise tutuklandı.

20 ilde eş zamanlı yapıldı! Polisten kripto para baskını

20 ilde eş zamanlı yapıldı! Polisten kripto para baskını

20 ilde eş zamanlı yapıldı! Polisten kripto para baskını

20 ilde eş zamanlı yapıldı! Polisten kripto para baskını

20 ilde eş zamanlı yapıldı! Polisten kripto para baskını

20 ilde eş zamanlı yapıldı! Polisten kripto para baskını

20 ilde eş zamanlı yapıldı! Polisten kripto para baskını

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