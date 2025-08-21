20 ilde siber suç operasyonu: 55 şüpheli yakalandı, 23’ü tutuklandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilde düzenlenen siber suç operasyonlarında çevrimiçi çocuk müstehcenliği, nitelikli dolandırıcılık, kredi kartı kötüye kullanımı ve yasa dışı bahis suçlarından 55 şüphelinin yakalandığını, 23’ünün tutuklandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında 20 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonlara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. "Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği, Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık, Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması ve Yasa Dışı Bahis" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 55 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan incelemeler sonucunda şüphelilerden 23’ü tutuklanırken, diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Operasyonlar, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün koordinesinde, Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatlarıyla gerçekleştirildi. Şüphelilerin, sosyal medya platformları ve çeşitli bilişim sistemleri üzerinden organize bir şekilde suç işlediği belirlendi. Operasyonlar sırasında ele geçirilen dijital materyaller, banka kartları ve diğer deliller, suç ağının boyutlarını ortaya koydu.

"GECE GÜNDÜZ DEMEDEN DEVAM EDİYORUZ"

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, siber suçlarla mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı. “Siber vatanımızda suçlulara göz açtırmayacağız. Milletimizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz” diyen Yerlikaya, operasyonları yürüten güvenlik güçlerine ve Cumhuriyet Başsavcılıklarına teşekkürlerini iletti.

Siber suçlarla mücadele kapsamında son dönemde artan operasyonlar, vatandaşların dijital ortamda güvenliğini sağlama ve organize suç şebekelerini çökertme hedefiyle yürütülüyor. Yetkililer, vatandaşları sosyal medya ve internet üzerinden yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaya çağırdı.

