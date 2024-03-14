20 ilde Sibergöz-25 operasyonu: 50 gözaltı

Bu operasyonlar, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirildi. Operasyonlar, Yalova, İzmir, Sivas ve Samsun merkezli olarak Mersin, Adana, İstanbul, Hatay, Batman, Mardin, Konya, Kayseri, Malatya, Siirt, Denizli, Gaziantep, Burdur, Bursa, Muğla ve Balıkesir’de eş zamanlı yapıldı. Operasyon sonucunda 50 şüpheli yakalandı ve çok miktarda para ile dijital materyale el konuldu.

Bakan Yerlikaya, açıklamasında, “Bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Kara Vatan’da olduğu gibi Siber Vatan’da da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında.” ifadesini kullandı.

Operasyonlar sırasında farklı suç kategorilerine yönelik şüpheliler yakalandı:

Yalova merkezli Mersin, Adana, İstanbul, Hatay, Batman, Mardin, Konya, Kayseri, Malatya ve Siirt’te düzenlenen operasyonlarda, sosyal medya platformları üzerinden “Forex yatırım ve yüksek kazanç vaadiyle yatırım” paylaşımlarıyla iletişime geçtikleri kişilerden para talep ederek 400 bin lira haksız kazanç sağladıkları belirlenen 16 şüpheli yakalandı.

İzmir merkezli Denizli, Adana, Gaziantep, Burdur, Mersin, Muğla, Bursa ve Balıkesir’de düzenlenen operasyonlarda, oltalama siteleri üzerinden “kiralık ev, ürün satışı” ilanı açarak, “kapora/depozito bedeli” adı altında 120 kişiden 5 milyon lira haksız kazanç elde ettiği belirlenen 23 şüpheli yakalandı.

Sivas merkezli Mersin, Adana ve Batman’da düzenlenen operasyonlarda, sosyal medya platformlarından “Forex yatırım” teması üzerinden 6 kişiden 500 bin lira haksız kazanç sağladığı tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.