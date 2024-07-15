20 kaçak yakalandı 20 kaçak kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, toplam 40 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı ve kurtarıldı.

Aktarılan bilgiye göre, Bodrum açıklarında görev yapan Sahil Güvenlik Botu (TCSG-901), hareket halinde olan bir lastik botu tespit etti. Durdurulan botta, ikisi çocuk olmak üzere 20 kaçak göçmen yakalandı.

Başka bir olayda ise, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen bir can salı içerisinde bulunan 14 kaçak göçmen ile 6 çocuk, Sahil Güvenlik Botu (KB-110) tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkarılan toplam 40 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne sevk edildi.