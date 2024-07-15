20 kaçak yakalandı 20 kaçak kurtarıldı

Kaynak: İHA
20 kaçak yakalandı 20 kaçak kurtarıldı

Bodrum’da Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı operasyon ile 20 kaçak yakalanırken Yunan unsurları tarafından geri itilen 20 kaçak kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, toplam 40 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı ve kurtarıldı.

Aktarılan bilgiye göre, Bodrum açıklarında görev yapan Sahil Güvenlik Botu (TCSG-901), hareket halinde olan bir lastik botu tespit etti. Durdurulan botta, ikisi çocuk olmak üzere 20 kaçak göçmen yakalandı.

Başka bir olayda ise, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen bir can salı içerisinde bulunan 14 kaçak göçmen ile 6 çocuk, Sahil Güvenlik Botu (KB-110) tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkarılan toplam 40 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne sevk edildi.

aw246979-02.jpg

aw246979-01.jpg

Son Haberler
700 TL yevmiyeyle yapılıyor. Tarlada 5 TL'ye satılıyor... Yaşam
700 TL yevmiyeyle yapılıyor. Tarlada 5 TL'ye satılıyor...
Simpsonslar Trump'a yapılacak suikasti de mi önceden bildi? İşte o sahne... Gündem
Simpsonslar Trump'a yapılacak suikasti de mi önceden bildi? İşte o sahne...
Altay Bayındır devreye girdi Spor
Altay Bayındır devreye girdi
Ankara’da dehşet! Kardeşi ve dayısını başından vurup kafasına sıktı Gündem
Ankara’da dehşet! Kardeşi ve dayısını başından vurup kafasına sıktı
Çanakkale'de traktör devrildi: 1 ölü Yerel Haberler
Çanakkale'de traktör devrildi: 1 ölü
Dünyanın en eski hayvanı Adana'dan çıktı! Tam 53 milyon yıl önce yaşamış Gündem
Dünyanın en eski hayvanı Adana'dan çıktı! Tam 53 milyon yıl önce yaşamış
Singapur'un yeni nesil siyaseti başarı getirir mi. Yeni başbakan Lawrence Wong eski düzene karşı Dünya
Singapur'un yeni nesil siyaseti başarı getirir mi. Yeni başbakan Lawrence Wong eski düzene karşı